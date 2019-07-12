МОСКВА, 12 июл — ПРАЙМ. "Новатэк" в первом полугодии текущего года, по предварительным данным, увеличил добычу газа на 14,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 37,57 миллиарда кубометров, говорится в сообщении компании.

В целом компания увеличила добычу углеводородов на 12% — до 296,1 миллиона баррелей нефтяного эквивалента. Добыча жидких углеводородов в январе-июне выросла на 2,7% — до 6,02 миллиона тонн.

В январе глава "Новатэка" Леонид Михельсон в рамках Всемирного экономического форума сообщал журналистам, что "Новатэк" ожидает роста добычи газа в 2019 году на 10%, жидких углеводородов — на 2% по сравнению с предыдущим годом.