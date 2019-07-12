МОСКВА, 12 июл — ПРАЙМ. En+ Group начала модернизацию Иркутской ГЭС, на электростанции планируется заменить четыре из восьми гидроагрегатов, увеличив мощность каждого почти на 23 МВт, следует из сообщения компании.

"В июле на Иркутской ГЭС началась замена гидроагрегата N2, запущенного в работу в конце 1956 года. Сегодня, 12 июля, специалисты произвели выемку самой тяжелой его части, ротора, весом 500 тонн. Таким образом, на станции стартовала программа модернизации "Новая энергия", реализуемая En+ Group на всех гидроэнергетических активах группы в Восточной Сибири. В ее рамках до 2023 года будут заменены четыре из восьми гидроагрегатов Иркутской ГЭС. В результате мощность каждого из них должна увеличиться с 82,8 МВт до 105,7 МВт", — говорится в сообщении.

Новые гидроагрегаты Иркутской ГЭС производятся на российских заводах: гидротурбины спроектированы и изготовлены на предприятии "Тяжмаш" (Сызрань), генератор — НПО "Элсиб" (Новосибирск).

В рамках программы модернизации ГЭС Ангаро-Енисейского каскада, входящих в En+ Group, уже проводилась модернизация оборудования на Братской, Усть-Илимской и Красноярской ГЭС. Программа рассчитана до 2046 года. Инвестиции до 2026 года с учетом ранее вложенных средств составят 21 миллиард рублей, оценка дополнительных инвестиций до 2046 года в текущих ценах составляет около 34 миллиардов рублей.

"В результате обновления оборудования ГЭС только в первом квартале 2019 года дополнительная выработка на том же объеме воды составила 271 миллион кВт.ч электроэнергии. Планируется, что по итогам реализации программы сибирские гидроэлектростанции En+ Group, начиная с 2022 года, увеличат производство экологически чистой электроэнергии на 2 миллиарда кВт.ч, пропуская через турбины тот же объем воды. Это позволит снизить выбросы парниковых газов по группе на 2,3 миллиона тонн в год", — говорится в сообщении.