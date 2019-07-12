МОСКВА, 12 июл — ПРАЙМ. "Нафтогаз Украины" в рамках размещения еврооблигаций, номинированных в долларах и евро, снизил ориентиры доходности до 7,375-7,625% и 7,125-7,375% годовых соответственно, сообщил РИА Новости источник в банковских кругах.

Спрос на бумаги в долларах превышает 475 миллионов долларов, в евро — 925 миллионов евро.

Компания в пятницу собирает заявки инвесторов на трехлетние евробонды в долларах и пятилетние евробонды в евро. Объем размещения составляет не менее 300 миллионов долларов и 500 миллионов евро, при этом общая сумма займа не превысит эквивалент 900 миллионов евро. Первоначальный ориентир доходности евробондов в долларах составлял около 7,75% годовых, в евро — около 7,5% годовых.

Компания с 8 июля провела в Лондоне и Франкфурте встречи с инвесторами, посвященные возможному размещению еврооблигаций. Организаторами выступают Citi и Deutsche Bank.

"Нафтогаз" полностью принадлежит государству. "Нафтогаз" включает в себя газодобывающую "Укргаздобычу", нефтегазодобывающую "Укрнафту" и газотранспортный "Укртрансгаз". "Укргаздобыча" в 2018 году нарастила добычу газа на 1,6%, до 15,5 миллиарда кубометров, "Укрнафта" снизила объемы добычи газа на 2,3%, до 1,1 миллиарда кубов, нефти и конденсата – увеличила на 5%, до 1,4 миллиона тонн. "Укртрансгаз" в прошлом году сократил транзит российского газа на 7,2%, до 86,8 миллиарда кубометров, импорт газа, который уже четвертый год не закупался в РФ, а поставлялся из ЕС, снизился в 2018 году на 24,8%, до 10,6 миллиарда кубометров.

В целом группа "Нафтогаз" по результатам 2018 года получила 256,3 миллиарда гривен (9,25 миллиарда долларов по курсу на конец года) дохода от реализации и 11,6 миллиарда гривен (418,7 миллиона долларов) чистой прибыли.