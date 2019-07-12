ПЕКИН, 12 июл — ПРАЙМ. Китай в первом полугодии 2019 года увеличил импорт нефти и газа на 8,8% и 11,6% соответственно по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, свидетельствуют опубликованные в пятницу данные главного таможенного управления КНР.

Оставаясь крупнейшим в мире импортером нефти, Китай с января по июнь ввез 244,6 миллиона тонн нефти. Отдельно в июне страна импортировала 39,58 миллиона тонн, что оказалось чуть меньше 40,23 миллиона тонн в мае.

Страна также активно наращивает импорт газа, в июне этот показатель, включая импорт СПГ, составил 7,52 миллиона тонн, за первые шесть месяцев 2019 года — 46,91 миллиона тонн.