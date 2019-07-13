МЕХИКО, 13 июл /ПРАЙМ/. Боливийский нефтегазовый госконцерн YPFB и российский "Акрон" конкретизировали договоренности по созданию совместного предприятия по продаже мочевины с двух заводов в Боливии и Бразилии, YPFB также завершила согласование контракта с "Газпромом" по проекту Витакуа, сообщило министерство углеводородов Боливии.

Однако непосредственно контракты пока не подписаны, это должно состояться в ближайшие недели, заявил боливийский министр углеводородов Луис Санчес.

Договоренности с "Акроном" предполагают создание совместного предприятия BORUS Fertilizers по продаже удобрений на рынке Бразилии, сообщила YPFB. Доля YPFB в СП составит 49%, "Акрона" — 51%.

При этом предполагается, что "Акрон" выкупит у бразильской Petrobras завод по производству удобрений Трес-Лагунас в штате Мату-Гросу-ду-Сул, на который будут поставляться 2,2 миллиона кубо метров боливийского газа в день в течение 20 лет с 2023 года. Мощность завода составит 1,2 миллиона тонн мочевины, доля YPFB в нем – 12%, с возможностью роста до 30%, уточняет компания. Инвестиции в завод составят около 2 миллиардов долларов, заработать в таком формате он должен с 2023 года.

Также "Акрон" "окажет техническую поддержку" новым заводам удобрений в рамках комплекса Було-Було в Боливии в части проектирования, эксплуатации и обслуживания, говорится в сообщении YPFB.

"Мы завершили переговоры, чтобы "Газпром" был оператором в Боливии", — заявил также Санчес, отметив, что контракт будет подписан и направлен на ратификацию в парламент в ближайшие недели. Предполагается, что инвестиции российской компании в проект Витакуа составят 1,1 миллиарда долларов.

Проект может составить около пятой части всей добычи газа в Боливии, которая в основном отправляет его на экспорт, извлекаемые запасы проекта оцениваются в 2,13 триллиона кубических футов газа, добыча на нем должна начаться в 2028 году.

Президент Боливии Эво Моралес в ходе официального визита в Россию встретился 11 июля с российским лидером Владимиром Путиным, по итогам переговоров стороны подписали пакет документов в сфере энергетики, промышленности, безопасности и по линии внешнеполитических ведомств.