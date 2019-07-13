АШХАБАД, 13 июл — ПРАЙМ. ЕС и Туркмения работают над рамочным соглашением о поставках туркменского газа в Европу, сообщил в интервью газете правительства "Нейтральный Туркменистан" временный поверенный представительства ЕС в Туркменистане Любомир Фреборт.

"Декларация о развитии сотрудничества в области энергетики между Туркменистаном, Азербайджаном, Турцией и ЕС, подписанная 1 мая 2015 года, служит основой для сотрудничества по подготовке рамочного соглашения о будущих поставках природного газа из Туркменистана в Европу", — сказал дипломат.

Также в числе отраслей, привлекательных для европейских инвесторов, он назвал развитие туркменской газопроводной инфраструктуры, служащей интересам энергетической безопасности Евросоюза.

По словам Фреборта, "ЕС остаётся одним из главных торговых партнёров Туркменистана". НО, по его словам, есть больше пространства для увеличения торгового обмена, который составил около 700 млн евро в 2018 году (согласно статистике ЕС).

Он подчеркнул, что решение ЕС изменить своё присутствие в стране до полноценного представительства в Туркменистане в 2019 году знаменует кульминацию двусторонних отношений, демонстрируя интерес ЕС к укреплению сотрудничества с Туркменистаном.

"Модернизация наших отношений позволит нам активизировать наш политический, экономический, секторальный диалог и сотрудничество, отражающие желание ЕС сотрудничать с Туркменистаном в областях стратегического интереса, таких как безопасность, энергетика, транспорт, изменение климата и т.д.", — отметил дипломат.

В ходе визита Верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини в Ашхабад в начале этого месяца, было подписано соглашение между правительством Туркменистана и Европейским Союзом, Европейским сообществом по атомной энергии Европейского Союза о создании, привилегиях и иммунитетах делегации ЕС в Туркменистане.