ДУБАЙ, 14 июл /ПРАЙМ/. Федеральное агентство по атомной энергии ОАЭ выдало лицензии операторов ядерного реактора первым пятнадцати эмиратским гражданам, прошедшим соответствующую подготовку, сообщает в субботу эмиратское издание Arabian Business.

Согласно изданию, это было одним из ключевых требований для выдачи лицензии на эксплуатацию АЭС в Бараке, которая станет первой в ОАЭ и во всем арабском мире. Строительство первого энергоблока АЭС в настоящее время завершено, ведутся работы по пусконаладке.

Пятнадцать эмиратских граждан состояли в первой группе, которая прошла трехлетнюю программу подготовки, разработанную оператором строящейся АЭС компанией Nawah Energy.

АЭС в Бараке будет состоять из четырех энергоблоков общей мощностью 5,6 мегаватт, строительство станции завершено более чем на 90%. При этом запуск первого энергоблока АЭС в эксплуатацию неоднократно откладывался и в настоящее время запланирован на 2020 год.