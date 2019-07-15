МОСКВА, 15 июл — ПРАЙМ. Розничные цены на бензин на Дальнем Востоке с 8 по 12 июля почти не изменились после двух недель снижения, дизельное топливо подорожало на 1 копейку за литр, свидетельствует аналитика Refinitiv Kortes (ранее — информационно-аналитический центр "Кортес").

Премьер-министр Дмитрий Медведев в середине июня поручил вице-премьеру Дмитрию Козаку, курирующему ТЭК, проверить сообщения о росте цен на бензин на Дальнем Востоке и в Сибири и при необходимости принять меры. Представитель Козака Илья Джус позднее сообщил, что ФАС и Минэнерго проверяют информацию о скачках цен в этих регионах. Со своей стороны правительство со ссылкой на проведенный Минэнерго анализ отметило, что в конце мая — начале июня рост цен на заправках в Сибири был более выраженным из-за повышения НДС, которое не было учтено в январе.

Согласно данным Refinitiv Kortes, розничная стоимость бензина "Регуляр-92" и "Премиум-95" на Дальнем Востоке с 8 по 12 июля не изменилась и составила 43,38 и 45,34 рубля за литр соответственно. Бензин "Супер-98" подорожал на 8 копеек по сравнению с предыдущей неделей — до 50,38 рубля за литр, а дизельное топливо — на 1 копейку, до 49,14 рубля за литр.

Стоимость бензина в опте на Дальнем Востоке с 8 по 12 июля в основном продолжила расти, дизельного топлива — падать. Так, бензин "Премиум-95" подорожал на 360 рублей — до 52 388 рублей за тонну, "Супер-98" — на 573 рубля, до 58 373 рублей за тонну. При этом бензин "Регуляр-92" подешевел на 55 рублей, и его цена составила 49 708 рублей за тонну. Дизельное топливо в опте подешевело сразу на 1 095 рублей — до 50 890 рублей за тонну.

Средние розничные цены на бензин в России в целом за прошлую рабочую неделю также почти не изменились относительно предыдущей недели, а дизельное топливо продолжило дешеветь. В частности, цены на бензин "Регуляр-92" и "Премиум-95" сохранились на уровне 42,41 и 45,6 рубля за литр соответственно, цена на бензин "Супер-98" подросла на 3 копейки и составила 50,77 рубля за литр. Дизельное топливо подешевело еще на 3 копейки — до 46,49 рубля за литр.

Оптовые средние цены на бензин и дизтопливо в РФ с 8 по 12 июля в основном снизились. Бензин "Регуляр-92" подешевел на 529 рублей — до 47 454 рублей за тонну, "Премиум-95" — на 568 рублей, до 50 949 рублей за тонну, при этом бензин "Супер-98" подорожал на 150 рублей — до 57 623 рублей за тонну. Стоимость дизельного топлива в опте снизилась на 540 рублей — до 47 790 рублей за тонну.