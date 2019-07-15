МОСКВА, 15 июл — ПРАЙМ. Оптовые цены на моторное топливо на внутреннем рынке России с 8 по 12 июля изменились незначительно, следует из данных агенства "Прайм".

Цены на оптовые партии бензина 95 Класс 5 за указанный период повысились на 8 рублей за тонну – до 51,657 тысячи рублей за тонну, на бензин 92 Класс 5 — снизились на 7 рублей, составив 50,788 тысячи рублей за тонну.

Средняя оптовая цена на дизельное топливо летнее Класс 5 на прошлой неделе снизилась на 56 рублей за тонну – до 50,940 тысячи рублей за тонну.



