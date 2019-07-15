МОСКВА, 15 июл /ПРАЙМ/. СУЭК изучает предложение "Росморпорта" по покупке доли в управляющей компании (УК) порта Тамань, сообщили РИА Новости в пресс-службе угледобывающей компании.

Генеральный директор "Росморпорта" Андрей Лаврищев ранее сообщил, что ФГУП направил "Кузбаcсразрезуглю", "Металлоинвесту", СУЭК, РЖД предложения по покупке доли в управляющей компании порта Тамань — "РМП-Тамань" — с инвестициями на первом этапе 81 миллиард рублей и ожидает ответа в начале этой недели. По его словам, первые три упомянутые инвестора могут получить по 22,5% в УК, РЖД — 10%, остальные 22,5% — останутся у "Росморпорта". Вложения, добавлял он, будут осуществляться на паритетной основе в зависимости от объема доли.

"(Документ — ред.) получили, изучаем", — сообщили РИА Новости в пресс-службе СУЭК.

Мощности морских портов РФ, согласно утвержденному правительством комплексному плану модернизации и расширения магистральной инфраструктуры, должны быть увеличены к 2024 году до 1,3 миллиарда тонн грузов. В частности, должны быть реализованы такие проекты, как строительство портов "Тамань" (Краснодарский край) и угольного терминала "Лавна" (Мурманск), специализированного угольного перегрузочного комплекса в бухте Мучке (Дальний Восток) и ряд других.

СУЭК — крупнейшая угледобывающая компания страны, входит в десятку крупнейших мировых производителей угля. Объединяет 15 разрезов, 12 шахт, 9 обогатительных фабрик и установок, а также 3 порта, в которых компания является одним из основных акционеров. Основным бенефициаром компании выступает Андрей Мельниченко. В 2018 году СУЭК стала основным собственником Сибирской генерирующей компании (СГК).