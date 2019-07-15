МОСКВА, 15 июл /ПРАЙМ/. Добыча сланцевой нефти в крупнейших нефтегазодобывающих регионах США в августе вырастет по сравнению с июлем на 49 тысяч баррелей, до 8,546 миллиона баррелей в день, или на 0,6%, прогнозирует управление энергетической информации (EIA) минэнерго страны.

Самое большое увеличение добычи в августе ожидается на месторождении Permian — на 34 тысячи баррелей, до 4,206 миллиона баррелей в день. Добыча на Niobrara вырастет на 10 тысяч, до 746 тысяч баррелей, на Bakken — на 7 тысяч, до 1,442 миллиона, а на Appalachia — на 4 тысячи, до 142 тысяч баррелей в день.

На Haynesville, по прогнозу EIA, уровень добычи останется на уровне в 43 тысячи баррелей в день. Снижение при этом будет отмечено на Anadarko — на 5 тысяч, до 585 тысяч баррелей и на Eagle Ford — на 1 тысячу, до 1,382 миллиона баррелей в день.

EIA также ожидает в августе роста добычи газа на этих месторождениях — на 745 миллионов кубических футов, до 81,958 миллиарда кубических футов в сутки. Оценка добычи газа в июле составляет 81,213 миллиарда кубических футов в сутки.

Согласно данным EIA, общее число незавершенных скважин на месторождениях крупнейших нефтегазодобывающих регионов США в июне сократилось по сравнению с предыдущим месяцем на 41, до 8,248 тысячи скважин. Незавершенные скважины (drilled but uncompleted wells, DUC) — пробуренные, но пока не обустроенные для добычи. Высокий резерв DUC может позволить американским производителям быстро и масштабно нарастить добычу при росте цен на нефть вне зависимости от темпов буровой активности.