МОСКВА, 16 июл — ПРАЙМ. Газопровод "Северный поток" остановлен на плановое техобслуживание, об этом свидетельствуют данные операторов принимающей газотранспортной системы Германии — газопроводов Nel и Opal.

Подобные работы проводятся ежегодно. На прошлой неделе сама компания-оператор "Северного потока" — Nord Stream AG — сообщала, что плановая остановка обеих ниток газопровода на техобслуживание в этом году пройдет с 16 по 30 июля.

Регулярное годовое техническое обслуживание является частью планово-предупредительных ремонтов и проводится в седьмой раз с начала эксплуатации газопровода. График работ по техническому обслуживанию трубопровода был заранее согласован с партнерами Nord Stream AG по транспортировке газа выше и ниже по потоку и учтен в заявках на транспортировку газа европейским партнерам через "Северный поток", добавили в компании.

"Северный поток" — газопровод, проложенный по дну Балтийского моря из России в Германию, мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Оператором является совместное предприятие Nord Stream AG, в котором "Газпрому" принадлежит 51%.