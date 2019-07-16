МОСКВА, 16 июл — ПРАЙМ. "Газпром", по предварительным данным, с 1 января по 15 июля снизил экспорт газа в страны дальнего зарубежья на 5,6% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, до 102,8 миллиарда кубометров, говорится в сообщении компании.

"В страны дальнего зарубежья "Газпром" 1 января – 15 июля 2019 года поставил 102,8 миллиарда кубов газа — на 5,6% меньше, чем за аналогичный период рекордного 2018 года", — говорится в сообщении.

При этом объем экспорта в ряд стран с начала года увеличился. В частности, в Венгрию — на 66,9%, в Австрию — на 28,2%, в Чехию — на 45,2%, в Словакию — на 24%, в Нидерланды — на 6,7%, во Францию — на 2,3%.

В 2018 году "Газпром" увеличил экспорт газа в дальнее зарубежье на 3,8% — до рекордных 201,9 миллиарда кубометров. Глава компании Алексей Миллер в конце июня говорил, что в 2019 году этот показатель ожидается в пределах 198,6-201,1 миллиарда кубометров.

За тот же период газовый холдинг увеличил добычу газа на 2,3%, до 276,3 миллиарда кубометров.

"С 1 января по 15 июля 2019 года "Газпром", по предварительным данным, добыл 276,3 миллиарда кубометров газа. Это на 2,3% (на 6,2 миллиарда кубометров) больше, чем за аналогичный период 2018 года", — говорится в сообщении.

Отмечается, что спрос на газ компании из ГТС на внутреннем рынке за шесть с половиной месяцев сократился на 1,7% (на 2,3 миллиарда кубометров).

"Газпром" по итогам 2018 года увеличил добычу газа на 5,6%, до 497,6 миллиарда кубометров. В конце июня зампред правления компании Виталий Маркелов сообщил, что "Газпром" ожидает превышения плана по добыче в 495 миллиардов кубометров по итогам 2019 года.