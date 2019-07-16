МОСКВА, 16 июл — ПРАЙМ. "Северсталь" и "Новатэк" заключили договор о поставке газа до конца 2023 года на сумму около 55 миллиардов рублей, говорится в сообщении металлургической компании.

"Содержание сделки: поставщик обязуется поставлять газ в точке передачи газа в количестве согласно графику поставки, а покупатель обязуется принимать газ и своевременно его оплачивать. Срок исполнения обязательств по сделке: по 31 декабря 2023 года. Стороны и выгодоприобретатели по сделке: ПАО "Северсталь" — покупатель, ПАО "Новатэк" — поставщик. Размер сделки… ориентировочно 55 миллиардов рублей", — говорится в сообщении "Северстали" о заключенной сделке.

Дата заключения договора — 16 июля 2019 года.