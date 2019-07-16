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МОСКВА, 16 июл /ПРАЙМ/. Мировые цены на нефть во вторник вечером резко ускорили снижение почти до 4% после заявлений президента США Дональда Трампа по Ирану, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 21.04 мск цена сентябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent падала на 3,76%, до 63,98 доллара за баррель, стоимость августовских фьючерсов на нефть марки WTI — на 4,04%, до 57,17 доллара за баррель.

Ранее во вторник Трамп сообщил, что "с Ираном было достигнуто много прогресса". Такое заявление ослабило опасения рынков по поводу конфликта между США и Ираном и его влияния на нефтедобычу в районе Персидского залива. Дональд Трамп вместе с этим заявил, что США не добиваются смены режима в Иране, а госсекретарь США Майк Помпео отметил, что Иран готов к переговорам с американской стороной по программе разработки ракет.

Геополитические риски вокруг Ирана и их влияние на нефтедобычу в стране долгое время поддерживали нефтяные цены. Так, опасения вызывали санкции США против Ирана и стремление Вашингтона довести уровень иранского экспорта нефти до нуля. В центре внимания рынков оставались ситуация с ядерной программой Ирана и конфликты, связанные с нападением на танкеры в Оманском заливе, Ормузском проливе и задержанием властями британского Гибралтара иранского супертанкера, якобы перевозившего сырую нефть в Сирию.