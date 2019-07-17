НЬЮ-ЙОРК, 17 июл /ПРАЙМ/. Власти Армении ведут с Россией переговоры о возможном участии в постройке новой АЭС в республике, заявил РИА Новости армянский вице-премьер Тигран Авинян.

Авинян находится в Нью-Йорке, где принимает участие в мероприятиях по линии ООН.

"У нас энергетическая система построена на трех столпах – атомная энергетика, термальная энергетика и гидроэнергетика. Почти равные доли генерации энергии из этих трех источников. От атомной энергетики мы не хотим отказываться", — сказал он.

"Будем продолжать и сейчас смотрим на возможности построения новой атомной станции, после того как закроется АЭС Мецамор", — сказал армянский вице-премьер.

"С российскими партнерами мы готовы обсуждать и уже обсуждаем эту тему (возможного участия России в постройке новой АЭС в Армении). Уже ведутся такие переговоры", — указал вице-премьер.

АЭС "Мецамор", единственная в регионе, расположена возле города Мецамор (примерно в 30 километрах к югу от Еревана). Ее первый энергоблок был введен в эксплуатацию в декабре 1976 года, второй — в январе 1980 года. АЭС была остановлена в марте 1989 года после Спитакского землетрясения в декабре 1988 года, унесшего жизни 25 тысяч человек. Второй энергоблок повторно введен в действие в ноябре 1995 года в связи с энергетическим кризисом в республике.