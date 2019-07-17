КИЕВ, 16 июл — ПРАЙМ. Объем транспортировки российского газа через Украину вырос на 25% после плановой остановки на техобслуживание морского трубопровода "Северный поток", сообщила в среду компания "Нафтогаз Украины".

"Сегодня из-за остановки на ремонт двух нитей обходного газопровода "Северный поток" "Газпром" резко увеличил объемы транзита газа в ЕС через украинскую ГТС — на 25%, или 60 миллионов кубометров в сутки. По состоянию на утро 17.07.2019 заявка на транзит в межгосударственной точке ГИС Ужгород составляет 300,2 миллиона кубометров в сутки, таким образом словацкое направление загрузится на 99%", — говорится в сообщении компании в Facebook.

Между тем, рост прокачки через Словакию был зафиксирован уже вчера. По данным словацкого оператора Eustream, заявка на прокачку газа через одну из двух станций на границе Словакии и Украины — "Вельке Капушаны" — во вторник выросла как раз примерно на 60 миллионов кубометров, до почти 210 миллионов кубометров в сутки со 143 миллионов в понедельник.

"Северный поток" во вторник приостановил прокачку газа по обеим ниткам из-за планового ремонта, свидетельствуют данные операторов принимающей газотранспортной системы Германии — трубопроводов Nel и Opal. Подобные работы проводятся ежегодно. На прошлой неделе компания-оператор "Северного потока" — Nord Stream AG — сообщала, что плановая остановка обеих ниток газопровода на техобслуживание в этом году пройдет с 16 по 30 июля.