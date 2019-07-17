МОСКВА, 17 июл — ПРАЙМ. Чистая прибыль "Транснефти" по РСБУ в первом полугодии выросла в 4,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 18,99 миллиарда рублей, следует из отчета компании.

Выручка компании за отчетный период выросла на 4,6% и составила 470,8 миллиарда рублей.

"Транснефть" оказывает услуги в области транспортировки нефти и нефтепродуктов по системе магистральных трубопроводов в РФ и за ее пределы. Компании принадлежит около 68 тысяч километров магистральных трубопроводов.