МОСКВА, 17 июл — ПРАЙМ, Андрей Карабьянц. "Транснефть" планирует возобновить поставки нефти на Антипинский НПЗ, который простаивал с мая. После возобновления поставок сырья производство на заводе может возобновиться через считанные дни. Однако владелец завода будет иной: на смену "Новому потоку" пришел Сбербанк. При этом, оперативное управление Антипинским НПЗ будет осуществлять СП "Сокар энергоресурс".

Глава группы компаний "Новый поток" Дмитрий Мазуров был задержан, обвинен в мошенничестве в особо крупном размере и арестован на два месяца.

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ АКТИВ

Антипинский НПЗ был базовым активом группы "Новый поток". Это предприятие, расположенное на окраине Тюмени, является крупнейшим независимый НПЗ России, который был построен с нуля. Первая очередь завода была введена в эксплуатацию в 2006 году. Мощности завода постоянно расширялись и в 2015 году достигли 9 млн т/г. По мере увеличения производства проводилась модернизация предприятия. В результате, глубина переработки в 2016 году достигла 98%, и по этому показателю Антипинский НПЗ стал лучшим нефтеперерабатывающим предприятием России.

В 2010 году завод был подключен к системе "Транснефти", а в 2016 году были выданы технические условия на прокачку нефти в объеме 9 млн т/г. Кроме того, завод был подключен к магистральному продуктопроводу Тюмень- Курган, пропускной способностью 1,8 млн т/г дизельного топлива стандарта Евро-5.

Завод стал единственным нефтеперерабатывающим предприятием в Уральском федеральном округе и очень привлекательным активом, поскольку расположен вблизи месторождений нефти и имеет гарантированный рынок в Западной Сибири и близлежащих регионах. По мере увеличения производства развивалась сбытовая сеть группы "Новый поток", через которую осуществлялась реализация продукции Антипинского НПЗ.

Группа компаний "Новый поток" кроме Антипинского НПЗ владела добывающими активами в Оренбургской области, рядом сбытовых предприятий, морским экспортным терминалом "Коммандит Сервис". "Новому потоку" также были переданы в управление Афипский НПЗ и Марийский НПЗ, которые находились на грани банкротства.

ФИСКАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ НЕФТЕПЕРЕРАБОТКИ

В 2010 году правительство приняло решение поднять экспортные пошлины на мазут с целью заставить нефтяников провести модернизацию. Для проведения модернизации и строительства третьей производственной очереди Антипинский НПЗ взял кредиты в сумме около $3 млрд. Основным кредитором предприятия стал Сбербанк.

В 2014 году обрушились цены на нефть, и ЦБ девальвировал национальную валюту. Рубль по отношению к доллару обесценился почти в два раза – с 35 руб./$ до 65 руб./$ — что привело к увеличению долговой нагрузки.

Более того, в 2015 году начался налоговый маневр, в результате которого косвенная субсидия для российских НПЗ снизилась примерно в три раза — до $6/барр. Налоговый маневр стал сильным ударом по всем независимым нефтеперерабатывающим предприятиям, включая Антипинский НПЗ.

Увеличение налоговой нагрузки – повышение акцизов, НДС и НДПИ – одновременно с заморозкой цен на моторное топливо в ноябре прошлого года усугубили ситуацию в нефтепереработке. Демпферный механизм – компенсация нефтяникам за реализацию моторного топлива на внутреннем рынке по более низким ценам, чем при поставках за рубеж – оказался неэффективным. "Новый поток" лишился оборотных средств, необходимых для закупок нефти и обеспечения производственного процесса. В конце прошлого и в начале этого года "Транснефть" неоднократно сообщала об отсутствии маршрутных поручений для осуществления поставок нефти на Антипинский НПЗ.

МАЗУРОВ: КРИЗИС БЫЛ ПРЕОДОЛЕН

В ходе судебного разбирательства Мазуров сообщил, что был преодолен кризис 2015 года, когда из-за обвальной девальвации рубля производство на Антипинском НПЗ стало убыточным. В прошлом году начался выпуск товарного бензина, соответствующего стандарту Евро 5, и производство стало снова рентабельным. Завод способен выпускать товарный бензин в объеме до 800 тыс. т/г.

По словам Мазурова, в сентябре 2018 года под давлением Сбербанка, основного кредитора "Нового потока", совет директоров Антипинского НПЗ перешел под контроль банка. Назначенцы Сбербанка получили четыре места из семи в совете директоров завода.

После изменений в совете директоров в ноябре прошлого года Сбербанк сообщил о продолжении сотрудничества с Антипинским НПЗ и одобрил дополнительные лимиты в размере 5,5 млрд рублей на выпуск аккредитивов, необходимых для закупки нефти.

Вице-президент банка Алексей Гренков заявил: "Сбербанк заинтересован в развитии сотрудничества с Антипинским НПЗ, и новые лимиты позволят оптимизировать загрузку завода".

Согласно показаниям Мазурова, именно назначенцы Сбербанка допустили двойные продажи продукции завода и прекратили ее экспорт, который приносил наибольший доход.

При этом новое руководство Антипинского НПЗ во главе с Максимом Андриасовым подало заявление в суд против главы "Нового потока" и бывшего генерального директора завода Геннадия Лисовиченко.

В суде Мазуров заявил, что именно Андриасов создавал условия для банкротства завода. Новый гендиректор не пролонгировал кредиты других банков и не отгружал покупателям предоплаченные партии нефтепродуктов, что привело к остановке производства и банкротству. При этом инициатором банкротства стало новое руководство завода.

Если верить Мазурову, то Сбербанк провел спецопреацию по захвату лучшего НПЗ страны, базового актива "Нового потока", без которого эта группа компаний перестанет существовать.

Однако в ходе судебного следствия по делу Антипинского НПЗ Сбербанк был признан потерпевшим. Мазурова обвинили в хищениях в особо крупном размере и арестовали на два месяца. По версии Сбербанка, Антипинскому НПЗ был выдан кредит в сумме более 1,8 млрд рублей, но Мазуров и Лисовиченко при получении кредита скрыли наличие у предприятия финансовых обязательств перед другими компаниями.

Сейчас общая сумма финансовых претензий к Антипинскому НПЗ составляет около $5 млрд, из которых $3 млрд – долг перед Сбербанком. Ряд экспертов уверены, что сумма претензий выглядит явно завышенной и включает упущенную выгоду.

РАСПРОДАЖА АКТИВОВ "НОВОГО ПОТОКА"

Антипинский НПЗ сейчас под процедурой банкротства. Уголовное дело против Мазурова и других руководителей "Нового потока" поможет Сбербанку получить полный контроль над заводом и списать долги перед другими кредиторами.

Однако для Сбербанка нефтеперерабатывающее предприятие не является профильным активом, поэтому для оперативного управления было создано СП "Сокар энергоресурс", в которой 60% принадлежит азербайджанской государственной компании SOCAR. СП получило контроль не только над Антипинским НПЗ, но и над нефтяными месторождениями "Нового потока" в Оренбургской области с извлекаемыми запасами 40 млн тонн.

Сейчас лучший НПЗ России простаивает, но "Сокар энергоресурс" сообщила, что производство возобновится 20 июля этого года.

Афипский НПЗ, 100% акций которого находятся в залоге у Сбербанка, также перешел под его оперативное управление. С 2017 года заводом управлял "Новый поток", но в конце прошлого года контроль перешел к Сбербанку.

В апреле состоялась продажа контрольного пакета акций Афипского НПЗ мощностью 6 млн т/г компании "Ойл Техноложис", подконтрольной "Сафмару" Михаила Гуцериева. Однако аффилированная с "Новым потоком" компания "Управление развитием" оспорила сделку по продаже Афипского НПЗ. В результате, продажа завода структуре Гуцериева была приостановлена.

Главу Сбербанка Германа Грефа и Гуцериева связывают давние деловые связи. По сообщениям источников, именно Гуцериев оказал содействие Сбербанку в поиске потенциального покупателя Антипинского НПЗ в Азербайджане. Сопротивление Мазурова продаже Афипского НПЗ структурам Гуцериева стало одной из причин заведения на него уголовного дела.

Небольшой Марийский НПЗ мощностью 1,6 млн т/г также находится в процессе признания предприятия банкротом по заявлению Московского кредитного банка (МКБ). Кроме того, 12 июля МКБ подал в арбитражный суд Тюменской области заявление о признании банкротом "АНПЗ-Продукт" – сбытовую структуру Антипинского НПЗ – из-за просроченной задолженности в сумме 4,6 млрд руб.

В ближайшие время оставшиеся активы "Нового потока" будут выставлены на продажу из-за исков со стороны кредиторов. Обезглавленный "Новый поток" не сможет этому противостоять.

Переход НПЗ под контроль финансовых структур будет иметь негативные последствия для всей российской нефтепереработки. Ликвидация независимых НПЗ может привести к сокращению производства нефтепродуктов в России, к дальнейшему усилению олигополии в нефтяной отрасли, что обострит ситуацию на внутреннем рынке моторного топлива.

В условиях текущего налогового режима рентабельность нефтепереработки находится на крайне низком уровне. Неперспективные предприятия, которым необходима дорогостоящая модернизация – например, Марийский НПЗ – под управлением "эффективных менеджеров" из банков структур могут полностью прекратить существование.