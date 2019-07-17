МЕХИКО, 17 июл /ПРАЙМ/. Бразильский государственный энергогигант Petrobras договорился с властями Уругвая о своем выходе из газового бизнеса страны и передаче им двух компаний по продаже топлива, сообщила администрация президента Уругвая.

После встречи президента Уругвая Табаре Васкеса с главой Petrobras Роберто Кастейо Бранко стало известно, что контроль над компаниями Conecta и Distribuidora de Gas Montevideo переходит в руки Уругвая после 30 сентября, когда действие договоров по этим концессиям будет завершено.

Стороны договорились о прекращении судебных разбирательств, отказавшись от каких-либо претензий друг к другу.

В 2017 году бразильская компания подала иск в международный арбитраж в Париже к Уругваю о возмещении ущерба, который Petrobras понесла с кризиса в южноамериканской стране 2002 года. Международная торговая палата согласилась с просьбой компании пересмотреть условия концессий в Уругвае.