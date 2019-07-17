Бразильский Petrobras уходит из бизнеса в Уругвае
МЕХИКО, 17 июл /ПРАЙМ/. Бразильский государственный энергогигант Petrobras договорился с властями Уругвая о своем выходе из газового бизнеса страны и передаче им двух компаний по продаже топлива, сообщила администрация президента Уругвая.
После встречи президента Уругвая Табаре Васкеса с главой Petrobras Роберто Кастейо Бранко стало известно, что контроль над компаниями Conecta и Distribuidora de Gas Montevideo переходит в руки Уругвая после 30 сентября, когда действие договоров по этим концессиям будет завершено.
Стороны договорились о прекращении судебных разбирательств, отказавшись от каких-либо претензий друг к другу.
В 2017 году бразильская компания подала иск в международный арбитраж в Париже к Уругваю о возмещении ущерба, который Petrobras понесла с кризиса в южноамериканской стране 2002 года. Международная торговая палата согласилась с просьбой компании пересмотреть условия концессий в Уругвае.
https://1prime.ru/energy/20190717/830167211.html