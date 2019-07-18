МОСКВА, 18 июл /ПРАЙМ/. Поправки к газовой директиве "третьего энергопакета" Евросоюза задумывались для того, чтобы помешать завершению строительства газопровода "Северный поток-2", заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью германской газете "Райнише пост".

Министр подчеркнул, что "Северный поток-2" – это "чисто коммерческий проект, призванный укрепить энергобезопасность Европы и способствовать снижению цен на газ для европейских потребителей".

"На этом фоне недоумение вызывают настойчивые попытки определенных сил "вставлять палки в колеса", мешать реализации проекта. Именно так мы расцениваем вступившие в силу 23 мая поправки к "газовой директиве" "Третьего энергопакета" Евросоюза, фактически нарушающие основополагающий принцип защиты инвестора от изменения законодательства принимающей стороны. Учитывая ту поспешность, с которой предыдущее – румынское – председательство в Совете ЕС форсировало их принятие, у нас нет сомнений, что эти поправки задумывались исключительно для того чтобы воспрепятствовать завершению строительства", — отметил Лавров.

При этом глава российского МИД напомнил, что строительство "Северного потока-2" идет по плану: уложено около 60% от общей протяженности газопровода, а капитальные затраты на его реализацию профинансированы более чем на 80%.

Поправки к Газовой директиве касаются работы морских газопроводов и, следовательно, распространятся на "Северный поток-2". Согласно закону, новые и действующие газопроводы из третьих стран в ЕС в территориальных морях государств ЕС должны будут соответствовать таким правилам, как разделение деятельности по добыче и транспортировке газа ("анбандлинг"), требование по установке конкурентных тарифов на прокачку газа, доступ к трубе третьих сторон. Поправки предусматривают возможность исключений и послаблений для действующих и новых газопроводов.

Проект "Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток трубопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Его планируется достроить в 2019 году. Труба пройдет через территориальные воды или исключительные экономические зоны России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Из этих стран оператору проекта Nord Stream 2 AG (единственный акционер — "Газпром") оставалось получить разрешение на строительство только от Дании. Впоследствии Nord Stream 2 AG сообщила, что после более чем двух лет ожидания отменила заявку на основной маршрут "Северного потока — 2", проходящий в территориальных водах Дании, и решила сосредоточиться на северо-западном и юго-восточном маршрутах, которые соответствуют экологическим и техническим требованиям.