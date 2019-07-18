НЬЮ-ЙОРК, 18 июл /ПРАЙМ/. Вице-премьер Армении Тигран Авинян считает, что объединение энергосетей России, Грузии, Армении и Ирана при желании можно завершить за 2-3 года.

Авинян находится в Нью-Йорке, где принимает участие в мероприятиях по линии ООН.

"Мы сейчас строим высоковольтные линии и с Грузией, и с Ираном. Вся логика в том, чтобы мы, Грузия, Иран и Россия, работали синхронно в сети. Это сотрудничество очень важно. Сейчас мы хотим построить систему, которая позволит работать синхронно с Россией, либо конвертировать частоты, чтобы мы могли быть связаны", — сказал Авинян РИА Новости.

По его словам, смысл объединения сетей заключается в том, "чтобы иметь один глобальный рынок и глобальную энергетическую инфраструктуру".

"Если будем работать интенсивно, через два-три года это уже состоится", — отметил он, отвечая на вопрос о том, когда может состояться объединение сетей.

В декабре 2015 года Армения, Грузия, Иран и Россия подписали четырехсторонний меморандум, предусматривающий повышение уровня управления взаимоперетоками электроэнергии, безопасности и надежности энергосистем. В рамках меморандума запланирован ряд мероприятий, нацеленных на создание электроэнергетического коридора Север-Юг, что даст возможность работать с энергосистемами ЕАЭС и ЕС.

Тогда же замминистра энергетики и природных ресурсов Армении Арег Галстян заявлял, что Армения, Иран, Грузия и Россия наладят энергетический коридор Север-Юг, который позволит осуществлять транзит электроэнергии в четырехстороннем формате.