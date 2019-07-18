КЕМЕРОВО, 18 июл /ПРАЙМ/. Следователи начали проверку по факту смерти проходчика на шахте "Анжерская-Южная" в Кузбассе, сообщает пресс-служба СУСК по Кемеровской области.

В среду пресс-служба МЧС России сообщили, что на шахте "Анжерская-Южная" обрушилась горная порода в вентиляционном штреке, когда там находились 66 человек. Один горняк погиб.

Ранее отмечалось, что проходка и добыча горной выработки на участке шахты "Анжерская-Южная" приостановлена до выяснения предварительных причин отслоения породы.

"Семнадцатого июля около 23 часов 17 минут местного времени (19.17 мск) в горной выработке шахты "Анжерская-Южная" обнаружено тело 47-летнего горнорабочего с различными травмами. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области проводится доследственная проверка", – говорится в сообщении.

Предварительно установлено, что проходчик, находясь в горной выработке, выполнял работы в вентиляционном штреке. Отмечается, что в момент установки крепежа произошло отслоение породы, которая его придавила. Коллеги вытащили потерпевшего из-под завала, подняли на поверхность, где врачи скорой помощи констатировали смерть мужчины.

"Назначена судебно-медицинская экспертиза, которая установит точную причину смерти потерпевшего. Будут изучены должностные инструкции, проверено, проходил ли рабочий инструктаж по технике безопасности выполнения работ, а также соблюдались ли им эти требования", – говорится в сообщении.