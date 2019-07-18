МОСКВА, 18 июл — ПРАЙМ. В результате выключения одного из трансформаторов на Калининской АЭС (Тверская область) три энергоблока станции отключены от сети.

По словам представителя "Росэнергоатома", проблем с оборудованием нет, причины произошедшего выясняются.

"Из-за отключения одного из трансформатора тока на открытом распределительном устройстве 750 киловольт отключилась линия электропередачи. Как следствие, отключены от сети первый, второй и четвертый энергоблоки Калининской АЭС", — сказал собеседник РИА Новости.

"Произошедшее никак не отразилось на оборудовании атомной станции. Причины случившегося выясняются", — добавил он.

Последствий для потребителей из-за отключения энергоблоков Калининской АЭС нет, сообщили РИА Новости в "Системном операторе" (диспетчер Единой энергосистемы РФ).

Пресс-служба станции сообщила, что отключение от сети трех энергоблоков произошло из-за выключения двух высоковольтных ЛЭП, которые в свою очередь выключились из-за замыкания на одном из трансформаторов.

"18 июля 2019 года в 05 ч. 05 мин. из-за короткого замыкания в одном из трансформаторов тока на открытом распределительном устройстве Калининской АЭС отключились высоковольтные линии электропередач "Белозерская" (750 кВ), "Опытная" (750 кВ). Как следствие – отключены от сети энергоблоки №1, 2 и 4", — говорится в сообщении.

"Реакторные установки энергоблоков №1 и 2 разгружены, реакторная установка энергоблока №4 остается на тепловой мощности и готова к набору нагрузки. Энергоблок №3 находится в работе", — отмечается в релизе.

Отключение энергоблоков 1, 2 и 4 от сети не связано с основным оборудованием энергоблоков, подчеркнула пресс-служба.

Радиационный фон на станции и прилегающей территории остается без изменений и находится на уровне естественных фоновых природных значений, подчеркивается в сообщении.

Калининская АЭС является филиалом АО "Концерн Росэнергоатом". Станция расположена на севере Тверской области в Удомельском городском округе. В составе Калининской атомной станции четыре энергоблока с водо-водяными энергетическими реакторами (ВВЭР-1000) установленной мощностью 1000 МВт каждый.