МОСКВА, 18 июл — ПРАЙМ. Антипинский НПЗ возобновил производственный цикл и продолжит работу в штатном режиме с использованием давальческого сырья, говорится в сообщении Сбербанка.

"Антипинский нефтеперерабатывающий завод возобновил производственный цикл под руководством генерального директора предприятия Максима Андриасова. Завод продолжит работу в штатном режиме с использованием давальческого сырья", — говорится в сообщении банка.

Первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин отметил, что новый акционер завода, "Сокар Энергоресурс", привлек финансирование для запуска завода.

"Несмотря на то, что банк является основным кредитором Антипинского нефтеперерабатывающего завода, банк не имеет опыта менеджмента производственных процессов на нефтеперерабатывающем предприятии. Для управления проектом мы нашли профессиональных профильных инвесторов, которые смогут обеспечить эффективное операционное управление. Новые акционеры завода привлекли финансирование и организовали запуск производства нефтепродуктов по давальческой схеме", — приводится его комментарий в сообщении Сбербанка.

Антипинский НПЗ был основным активом группы "Новый поток", председатель совета директоров и основатель которой Дмитрий Мазуров был задержан в июле в рамках уголовного дела о мошенничестве. Дело было возбуждено по заявлению Сбербанка, являющегося крупнейшим кредитором группы. Ранее, в конце мая, Сбербанк взыскал в качестве залога по кредиту 100% акций компании, через которую структуры Мазурова владели 80% акций "Антипинского НПЗ".

В июне Сбербанк сообщил, что этот пакет у него приобрела компания "Сокар Энергоресурс", участниками которой являются сам банк и группа инвесторов. В настоящее время компания исполняет функции оператора проекта. Азербайджанская государственная нефтяная компания SOCA рассматривает вступление в проект как акционер.

Помимо этого Сбербанк сообщил, что "Новый поток" начала подготовку к эксплуатационному бурению на Могутовском, Воронцовском и Гремячевском месторождениях.

"В настоящее время НКНП… приступила к переликвидации и переконсервации исторического фонда аварийных скважин на месторождениях Могутовское, Воронцовское и Гремячевское и подготовке к эксплуатационному бурению", — говорится в сообщении.

Согласно базе данных Единого государственного реестра юридических лиц, 100% ООО принадлежат АО "Антипинский НПЗ" и были заложены Сбербанку.

Антипинский НПЗ был основным активом группы "Новый поток", председатель совета директоров и основатель которой Дмитрий Мазуров был задержан в июле в рамках уголовного дела о мошенничестве. Дело было возбуждено по заявлению Сбербанка, являющегося крупнейшим кредитором группы. Ранее, в конце мая, Сбербанк взыскал как залог по кредиту 100% акций компании, через которую структуры Мазурова владели 80% акций "Антипинского НПЗ".

Могутовское, Гремячевское и Воронцовское нефтяные месторождения находятся в Оренбургской области.