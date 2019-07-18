БОНН (Германия), 18 июл — ПРАЙМ. Россия рассчитывает, что Дания в октябре даст согласие на заявку по "Северному потоку-2", заявил в четверг председатель совета директоров ПАО "Газпром" Виктор Зубков.

"Мне кажется, что где-то в октябре они (Дания — ред.) должны нам дать согласования, и тогда мы можем в конце года закончить этот крайне важный проект коммерческий, который Германия-то поддерживает. Германия понимает, что это на многие десятки лет стабильное обеспечение Германии и других стран природным газом", — сказал Зубков на пресс-конференции перед открытием форума "Петербургский диалог".

Он добавил, что строительство завершено примерно на 70%. По словам Зубкова, в Данию, которая насколько лет назад согласовала "Северный поток", направлены уже три заявки, но страна пока не согласовывает прохождение "Северного потока-2".

"Никаких веских доводов о том, что здесь нельзя прокладывать "Северный поток-2", их просто нет, их не предоставляют, а просто затягивают согласование, прохождение", — добавил Зубков.

Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток трубопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Его планируется достроить в 2019 году. Оператором проекта является Nord Stream 2 AG, единственный акционер которой — "Газпром". Труба пройдет через территориальные воды или исключительные экономические зоны России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Из этих стран Nord Stream 2 AG оставалось получить разрешение на строительство только от Дании.

При этом к середине апреля 2019 года на рассмотрении Датского энергетического агентства (DEA) скопилось уже три заявки Nord Stream 2 AG на разрешение на строительство участка газопровода в датских водах. Первая (на базовый маршрут) была подана еще в 2017 году и с тех пор так и не получила рекомендации МИДа Дании для агентства по решению относительно заявки. А третью заявку, которая как и вторая не требует рекомендации МИДа, компанию попросил подать сам регулятор. В июле Nord Stream 2 AG решила отозвать первую заявку для ускорения процесса согласования остальных.