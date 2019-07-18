ВОРОНЕЖ, 18 июл /ПРАЙМ/. Четвертый энергоблок Калининской АЭС включен в сеть после ЧП, в результате которого были отключены три энергоблока, сообщил РИА Новости представитель станции.

"Четвертый энергоблок включили в 20.00, сейчас идет набор мощности. Он идет в соответствии с диспетчерским графиком. Ориентировочно в ночь должен выйти на номинал", — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что на номинальную мощность энергоблок может выйти к четырем часам утра по московскому времени.

В ночь на четверг три энергоблока Калининской атомной станции отключились из-за короткого замыкания в выключателе одного из трансформаторов, которое в свою очередь вызвало перебои с ЛЭП. Энергоблокам стало некуда выдавать электроэнергию, и они по проектному алгоритму автоматически отключились от сети.

Отключение энергоблоков не связано с их основным оборудованием, радиационный фон на станции и прилегающей территории остается без изменений и находится на уровне природного фона, подчеркивалось в сообщении пресс-службы Калининской АЭС.