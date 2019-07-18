ВАРШАВА, 18 июл /ПРАЙМ/. Польский нефтеперерабатывающий концерн Orlen опроверг поставку загрязненной нефти на НПЗ в Литве.

Ранее агентство Рейтер сообщило, что французская Total продала партию загрязненной российской нефти Urals польскому Orlen для ее нефтеперерабатывающего завода в Литве.

"Не правда, что на НПЗ в Можейках попала загрязненная нефть. Мы гарантируем, что нефть, переработанная в Можейках, соответствует стандарту ГОСТ и соответствует качественным требованиям", — говорится в сообщении пресс-службы Orlen.

При этом в компании отметили, что на АЗС Orlen реализуется только качественное топливо. "Ситуация не имеет никакого влияния на водителей, посещающих АЗС Orlen Lietuva. Как бензин, так и дизельное топливо соответствуют всем параметрам качества и являются полностью безопасными. Так было до сих пор, и ничего в этом отношении не изменилось",- заявили в концерне.

Проблема с качеством нефти, поступающей из РФ в Белоруссию и далее по "Дружбе", возникла в апреле. "Транснефть" признала повышенное содержание в ней хлоридов и заявила о принятии мер для скорейшего решения проблемы. Польша и Украина, через которые нефть по "Дружбе" идет транзитом в другие страны Европы, остановили прием нефти 24 и 25 апреля соответственно. Качественная нефть из РФ 2 мая поступила по "Дружбе" на белорусскую границу. Украинская "Укртранснафта" сообщила, что 11 мая восстановила транзит нефти в Европу.