С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июл /ПРАЙМ/. Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев проведет в пятницу совещание по обеспечению национальной безопасности в регионах Северо-Западного федерального округа.

Как сообщила пресс-служба аппарата СБ, особое внимание планируется уделить энергетической безопасности. Кроме того, обсудят дополнительные меры по повышению эффективности государственной молодежной политики.

Совещание пройдет с участием полномочного представителя президента в Северо-западном округе Александра Гуцана, врио губернатора Петербурга Александра Беглова и других регионов округа, представителей федеральных ведомств.

ВОПРОСЫ ЭНЕРГОБЕЗОПАСНОСТИ

Безопасность энергетического сектора считается одной из ключевых составляющих национальной безопасности России. В мае президент России Владимир Путин утвердил новую доктрину энергетической безопасности страны. Она направлена на поддержание защищенности экономики и населения от угроз энергетической безопасности.

Новая доктрина впервые основана на риск-ориентированном подходе, который нацелен на выявление и упреждение вновь возникающих угроз и рисков энергетической безопасности России.

Специалисты, в том числе эксперты Совета безопасности, отмечают, что в условиях высокой импортозависимости российского ТЭК обострились внутренние угрозы энергобезопасности, связанные прежде всего с высоким физическим и моральным износом значительной части основных производственных фондов и инфраструктуры энергетики. Среди других факторов риска — низкий уровень разработки и внедрения передовых технологий нехватка высококвалифицированных кадров.

Помимо этого по-прежнему полностью не решена проблема неплатежей за поставленные энергоресурсы, сохраняется высокий уровень криминализации в энергетической отрасли, продолжают оставаться актуальными угрозы совершения терактов в отношении критически важных объектов энергетики, указывают эксперты.

В доктрине первой из задач по обеспечению технологической независимости топливно-энергетического комплекса России и повышению его конкурентоспособности названо "планомерное осуществление импортозамещения в критически важных для устойчивого функционирования топливно-энергетического комплекса видах деятельности, в том числе локализация производства иностранного оборудования или создание его отечественных аналогов, разработка технологий (в том числе информационно-телекоммуникационных) и программного обеспечения".

То, что в российской энергетике долго делалась ставка на зарубежные оборудование и технологии, существенно осложняет задачу широкомасштабного внедрения собственных разработок, но без них не обойтись, считают эксперты.

По их мнению, дело не только в угрозе перекрытия поставок из-за рубежа.

Проблема еще и в том, что, как пишут специалисты, энергобезопасности России угрожает и широкое применение на объектах ТЭК иностранного программного оборудования с неконтролируемым содержимым, которое может содержать так называемые "закладки", способные не только собирать информацию о параметрах работы энергетических объектов, но и в нужный момент по команде извне нарушать работу предприятий.

Доктрина также предписывает обеспечить противодействие дискриминации российских компаний ТЭК на мировых энергорынках. Ранее неоднократно на разных уровнях, — от экспертного сообщества до руководства страны — отмечалось, что для России в последнее время появился ряд новых вызовов и угроз в энергетической сфере вследствие возросшей политизированности международных отношений.

В частности, ситуация обостряется усилением протекционизма в национальных экономиках и дискриминационных действий со стороны других государств в отношении российских компаний — экспортеров энергоресурсов.

Фактором, усиливающим угрозы энергетической безопасности, стали санкционные действия США против российской энергетики, прежде всего против проекта "Северный поток 2" и российской СПГ-индустрии, а также внедрение современных технологий добычи трудноизвлекаемых углеводородов.

При этом, как указывают специалисты, неприкрытое лоббирование США интересов своих энергетических и энергосервисных компаний проводится без оглядки на интересы даже своих ближайших союзников в Европе.

ВОСПИТАНИЕ МОЛОДЕЖИ

Вопросы государственной молодежной политики напрямую связаны с национальной безопасности. Правоохранительные органы и спецслужбы России неоднократно отмечали тенденцию попадания все большего числа молодых людей под влияние экстремистских и террористических структур. На прошлых выездных совещаниях по безопасности в различных федеральных округах Патрушев неоднократно указывал на проблемы в области воспитания подрастающего поколения.

Секретарь СБ призывал местные власти пресекать попытки вовлечения несовершеннолетних в незаконные публичные мероприятия и в деструктивные организации, включая радикальные религиозные организации и тоталитарные секты.

Он называл одним из актуальных вопросов обеспечение безопасности молодежи в медиапространстве. Требуется отладить систему сбора и обмена информацией между органами профилактики о фактах вовлечения детей в деятельность групп антиобщественной направленности, а также о вновь возникающих угрозах их безопасности, указывал Патрушев.

По его словам, предпосылки для экстремизма в молодежной среде создает деятельность иностранных спецслужб и организаций, а также курируемых ими российских оппозиционных структур. Такая деятельность направлена на подрыв нравственных устоев, исторических основ и патриотических традиций, размывание традиционных культурных и духовных ценностей, говорил секретарь СБ.

В феврале на совещании в Ростове-на-Дону Патрушев раскритиковал государственную программу патриотического воспитания на 2016-2020 годы. По словам секретаря Совбеза, она ориентирована на количество проведенных мероприятий, а не на качественный рост числа граждан-патриотов.

Образовательные организации еще не стали необходимой основой системы патриотического и духовно-нравственного воспитания детей и молодежи, говорил Патрушев. При этом деятельность многих военно-патриотических объединений не имеет единой стратегии, характеризуется ограниченными возможностями и незначительным охватом молодежи, добавлял он.

А в марте на совещании в Ижевске Патрушев призвал завершить разработку законопроекта о молодежной госполитике. Этот документ поможет повысить эффективность профилактической работы по недопущению преступлений среди несовершеннолетних, пояснил секретарь СБ.

Тогда Патрушев назвал основные причины, способствующие совершению преступлений подростками. По его словам, это самоутверждение перед сверстниками, потребительские интересы и семейное неблагополучие, в том числе отсутствие у родителей возможности обеспечить минимально необходимые потребности детей.

Также негативно на показателях подростковой и детской преступности продолжают отражаться имеющиеся недостатки системы воспитания, отсутствие должной организации досуга, бесплатных кружков и спортивных секций, низкая заинтересованность несовершеннолетних в повышении своего культурного уровня, добавил Патрушев.