МОСКВА, 19 июл — ПРАЙМ. Первое разрешение на прокладку норвежского трубопровода Baltic Pipe в Польшу дали власти Дании, пишет издание Ingeniøren. "Газпром" ждет, что Дания в октябре согласует заявку по "Северному потоку-2"

В феврале 2018 Польша выразила намерение проложить собственную трубу для транспортировки газа. Варшава хотела использовать газопровод Baltic Pipe для подключения к газовой сети Норвегии. Ожидается, что этот проект будет обладать пропускной способностью в 10 млрд кубометров ежегодно. Запуск трубопровода запланирован на 2022 год.

При этом Дания затягивает согласование строительства российского газопровода "Северный поток 2". Основание — опасения, связанные с экологией.

В то же время разрешение Копенгагена на прокладку трубы Baltic Pipe противоречит обязательствам Дании по сокращению выбросов углекислого газа.

Накануне министр торговли и промышленности Дании Симон Коллеруп опубликовал документ, который закрепляет правила наземного строительства Baltic Pipe. Теперь газотранспортный оператор Дании Energinet должен получить разрешение от 13 муниципалитетов по сухопутной части магистрали, через которые трубопровод пройдет с запада на восток.