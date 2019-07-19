МОСКВА, 19 июл — ПРАЙМ. Совет директоров "Интер РАО" одобрил прекращение участия в Экибастузской ГРЭС-2 в Казахстане, следует из материалов энергокомпании.

"Одобрить прекращение участия ПАО "Интер РАО" в другой организации на существенных условиях, указанных в приложении №1 к настоящему протоколу (акционерное общество "Станция Экибастузская ГРЭС-2"), — говорится в сообщении.

В апреле глава "Интер РАО" Борис Ковальчук говорил, что компания планирует до конца года закрыть сделку по продаже доли в Экибастузской ГРЭС-2. Тогда он говорил, что покупатель есть, не уточнив кто именно им является.

АО "Станция Экибастузская ГРЭС-2" — совместное предприятие, в котором по 50% акций принадлежит российской "Интер РАО" и казахстанскому АО "Самрук-Энерго". Экибастузская ГРЭС-2 – тепловая электростанция в казахстанском городе Экибастузе установленной мощностью 1 ГВт.