МОСКВА, 19 июл — ПРАЙМ. Чистая прибыль американской Schlumberger, крупнейшей в мире сервисной компании в области добычи нефти и газа, в первом полугодии 2019 года составила 923 миллиона долларов, что на 4% ниже, чем в аналогичном периоде прошлого года, говорится в пресс-релизе компании.

Разводненная прибыль на акцию составила 0,65 доллара против 0,69 доллара в аналогичном периоде 2018 года. Выручка компании выросла в годовом выражении на 1,1%, до 16,149 миллиарда долларов.

Чистая прибыль Schlumberger во втором квартале составила 492 миллион долларов, что на 14% выше показателя годичной давности. Разводненная прибыль на акцию составила 0,35 доллара против 0,31 доллара год назад. Выручка компании сократилась на 0,4%, до 8,269 миллиарда долларов. Аналитики ждали прибыль на акцию на уровне 0,35 доллара, а выручку в размере 8,11 миллиарда долларов.

Выручка от работ на территории Северной Америки в апреле-июне снизилась на 11% в годовом выражении — до 2,801 миллиарда долларов. Выручка от контрактов в Европе, странах СНГ и Африке увеличилась на 6% — до 1,896 миллиарда долларов. На Ближнем Востоке и в Азии выручка в годовом выражении поднялась на 4%, до 2,45 миллиарда долларов.

Гендиректор Schlumberger Паал Кибсгаард (Paal Kibsgaard), слова которого приводятся в релизе, отметил, что выручка во втором квартале в квартальном выражении выросла на 5%, чему способствовал рост международного бизнеса компании на 8%.

Компания Schlumberger является ведущим мировым поставщиком технологий для комплексной оценки пласта, строительства скважин, управления добычей и переработки углеводородов. Работает более чем в 85 странах. Штаб-квартиры компании расположены в Париже, Хьюстоне, Лондоне и Гааге.

Компания также сообщила в пятницу о назначении нового генерального директора, им станет Оливье Ле Пеш (Olivier Le Peuch).

"Ле Пеш с 1 августа 2019 года сменит на посту Паала Кибсгаарда, который уйдет в отставку с должности генерального директора в тот же день", — говорится в сообщении компании.

Кибсгаард уйдет в отставку после более чем 22 лет работы в компании, в том числе восемь лет в качестве генерального директора и четыре года в качестве председателя правления. Ле Пеш за 32 года работы в компании занимал различные руководящие должности.

"Для меня большая честь быть избранным руководить Schlumberger и его первоклассными сотрудниками в очень интересное время в истории нашей компании. Я хотел бы поблагодарить Паала за его руководство и вклад в компанию, а также за его руководство в процессе преемственности", — приводится комментарий Ле Пеша в релизе.