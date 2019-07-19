МОСКВА, 19 июл — ПРАЙМ. Чистая прибыль "Газпром нефти" по РСБУ в первом полугодии 2019 года выросла в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 215,434 миллиарда рублей, следует из отчета нефтяной компании.

Выручка компании выросла на 0,4% и составила 950,461 миллиарда рублей. Валовая прибыль увеличилась на 7%, до 121,05 миллиарда рублей. Прибыль от продаж выросла в 80,5 раза, составив 11,186 миллиарда рублей против 139 миллионов годом ранее. Прочие доходы выросли вдвое — до 1,145 миллиарда рублей.

Себестоимость продаж снизилась на 0,5% и составила 829,411 миллиарда рублей. Коммерческие расходы упали на 7,7% — до 89,409 миллиарда рублей. Управленческие расходы увеличились на 27,5% и составили 20,455 миллиарда рублей.

Долгосрочные обязательства "Газпром нефти" выросли на 6,3% против показателя на 31 декабря 2018 года и на конец июня составили 687,038 миллиарда рублей. Краткосрочные обязательства компании снизились на 17% — до 665,476 миллиарда рублей.

"Газпром нефть" — вертикально-интегрированная нефтяная компания. Основные виды деятельности — разведка и разработка месторождений нефти и газа, нефтепереработка, производство и сбыт нефтепродуктов.