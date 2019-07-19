МОСКВА, 19 июл /ПРАЙМ/. Мировые цены на нефть в пятницу не показывают единой динамики из-за сохранения неопределенности вокруг отношений Ирана и США после инцидента с беспилотником, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 20.18 мск цена сентябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,29% — до 62,11 доллара за баррель, стоимость августовских фьючерсов на нефть марки WTI снижалась на 0,04%, до 55,28 доллара за баррель.

На текущей неделе американский президент Дональд Трамп сообщил, что корабль американских ВМС сбил приблизившийся к нему иранский беспилотник в Ормузском проливе. При этом представитель вооруженных сил Ирана Абольфазль Шекарчи заявил, что все беспилотники Ирана, выполнявшие задачи по рекогносцировке и осуществлению контроля в Персидском заливе и Ормузском проливе, вернулись в целостности на свои базы. Инвесторы опасаются, что напряженная ситуация на Ближнем Востоке может негативно отразиться на поставках нефти из данного региона.

Отношения Ирана и США оказывают влияние на нефтяной рынок и ограничения с американской стороны долгое время поддерживали нефтяные котировки.

"Макроэкономические риски, неопределенность вокруг торговых переговоров и увеличение поставок нефти из США продолжили сдерживать настроения", — сообщил агентству Рейтер глава отдела сырьевых товаров ING Уоррен Паттерсон (Warren Patterson).

Американская нефтегазовая сервисная компания Baker Hughes, a GE Company (BHGE) опубликовала недельную статистику по числу буровых установок в США. За неделю, завершившуюся 19 июля, количество действующих нефтяных буровых установок в стране снизилось на 5 штук до 779 единиц.