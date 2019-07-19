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КИНГИСЕПП (Ленинградская область), 19 июл /ПРАЙМ/. ООО "Газпром газомоторном топливо" планирует построить в Ленинградской области 16 автомобильных газонаполнительных компрессорных станций (АГНКС) до конца 2020 года, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.

"Мы находимся в начале большого пути. Самое главное, что реализация началась. Помимо этой станции, сегодня в строительстве находится еще 8 станций. Всего мы рассчитываем, что до конца следующего года будет построено 16 станций", — сказал он на открытии станции в Кингисеппе.

По его словам, регион видит приоритет в развитии сети газовых заправок из-за экологичности и экономичности такого вида топлива.

"Мы пошли на беспрецедентные меры в Ленинградской области — мы первые провозгласили принцип стимулирования перехода транспорта на газомоторное топливо. Первый этап мы реализовали. Ленинградская область первой в стране перешла на льготу по транспортному налогу — если транспорт работает на газомоторном топливе, то сумма налога составляет 50% от расчетной величины… Вторая мера, которую мы будем предлагать, это стимулирование лизинга на покупку новой техники на газомоторном топливе… Мы будем учитывать транспорт, переведенный на газомоторное топливо, при проведении конкурсных процедур. Мы будем отдавать предпочтение экологически чистому транспорту. Мы эту политику избрали, мы будем ее последовательно проводить", — добавил Дрозденко.

Как сообщил заместитель председателя правления ПАО "Газпром" Виталий Маркелов, стоимость строительства одной АГНКС составляет от 100 до 200 миллионов рублей. По его словам, многие регионы заинтересованы и сотрудничают с "Газпромом" по части строительства газовых заправочных станций.

"На следующий год планируем выйти на продажу газа (на газовых заправочных станциях) в районе 1 миллиарда кубометров. В этом году мы планируем порядка 930 миллионов кубометров", — сказал Маркелов.

АГНКС в Кингисеппе способна обслуживать до 400 автомобилей в сутки, заправляя автобусы и крупную технику всего за 15 минут, а легковые автомобили — за 5 минут.

Как сообщила компания "Газпром газомоторное топливо", газозаправочные станции планируется построить в крупнейших населенных пунктах и на основных транспортных коридорах Ленобласти.

"В настоящее время совместно с правительством Ленинградской области разрабатывается проект плана по реализации пилотного проекта "Развитие рынка газомоторного топлива в Ленинградской области" на 2019-2023 годы. Мы планируем, что газозаправочные объекты компании появятся в крупнейших населенных пунктах и на ключевых транспортных коридорах региона. Важным условием реализации проекта является наличие достаточного количества газомоторного транспорта для обеспечения загрузки действующих и новых газозаправочных объектов "Газпром", — отметил генеральный директор ООО "Газпром газомоторное топливо" Олег Мелёхин, слова которого приводятся в сообщении.

В регионе сегодня работают 80 современных "газовых" автобусов, обслуживающих маршруты между Санкт-Петербургом, Гатчиной и Тосно. Газовые заправки работают в Гатчинском, Тихвинском и Тосненском районах. В прошлом году в Ленинградской области был принят закон, согласно которому владельцы транспортных средств, работающих на природном газе, оплачивают только 50% ставки транспортного налога.