МОСКВА, 20 июл — ПРАЙМ. Энергоблок №1 Калининской АЭС (Тверская область) в пятницу вечером вновь включен в сеть после отключения, вызванного коротким замыканием, сообщила в субботу пресс-служба атомной станции.

"19 июля 2019 года в 22:23 энергоблок №1 Калининской АЭС включен в сеть после выполнения ремонтных работ на открытом распределительном устройстве. По состоянию на 08:00 20 июля 2019 года мощность энергоблока составляет 1070 МВт", — говорится в сообщении.

В ночь на четверг из-за короткого замыкания в одном из трансформаторов тока на открытом распределительном устройстве Калининской АЭС произошло отключение высоковольтных линий электропередач "Белозерская" (750 кВ), "Опытная" (750 кВ). Вследствие этого энергоблоки №1, 2 и 4 были отключены от сети автоматикой. Радиационный фон на станции и прилегающей территории остается без изменений и находится на уровне естественных фоновых природных значений.