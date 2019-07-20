МОСКВА, 20 июл /ПРАЙМ/. Число нефтяных буровых установок в США за последние полгода заметно упало из-за невысоких цен на нефть — сланцевики взяли курс на сокращение затрат, рассказала РИА Новости консультант Vygon Consulting Екатерина Колбикова.

Согласно данным американской нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes, a GE Company (BHGE), число установок для добычи нефти и газа в США с декабря по июнь постепенно сократилось более чем на 100 штук — 1,078 тысячи до 969 единиц. За этот же период число пробуренных, но пока не обустроенных для добычи скважин (drilled but uncompleted wells, DUC), представляющих собой своеобразный резерв добычных мощностей, упало почти на 350 штук — с 8,594 тысячи до 8,248 тысячи.

"Дело в том, что американские нефтяные операторы достаточно быстро реагируют на ценовые сигналы: снижение нефтяных котировок с октября 2018 года по январь 2019 года, вероятно, стимулировало компании больше экономить, в том числе, на аренде буровых", — пояснила Колбикова.

"Кроме того, менеджмент ряда сланцевых предприятий США основным приоритетом на 2019 год обозначал оптимизацию затрат, в том числе за счет сокращения буровой активности и задействования фонда пробуренных незаконченных скважин (DUC) для максимизации операционной прибыли и снижения капзатрат", — указала эксперт.

При этом снижение активности бурения не скажется на темпах роста добычи нефти в США. У американских производителей есть большой потенциал для наращивания продуктивности скважин и производительности на одну буровую, подчеркнула Колбикова.

"В связи c этим США еще долгое время смогут сохранять первенство по добыче нефти и газового конденсата в мире", — считает аналитик.