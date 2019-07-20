БАКУ, 20 июл — ПРАЙМ. Строительство Трансадриатического трубопровода (TAP), призванного обеспечить поставки азербайджанского газа в Европу, завершено на 88,5%, сообщает в субботу консорциум TAP.

"На конец июня строительство Трансадриатического трубопровода завершено на 88,5%", — говорится в сообщении.

Сообщается, что работы идут в соответствии с графиком.

ТАР стоимостью 4,5 миллиарда евро является частью проекта "Южный газовый коридор". Первоначальная мощность TAP составит 10 миллиардов кубометров газа в год с возможностью ее удвоения. Ожидается, что строительство TAP будет завершено в 2020 году с тем, чтобы в этот же год первый азербайджанский газ попал в Европу.

Протяженность трубопровода составляет 878 километров, из которых 550 километров будут проложены по территории Греции, 215 километров — Албании, 105 километров — по дну Адриатического моря и восемь километров — по территории Италии.

Акционерами ТАР являются: BP — 20%, ГНКАР (SOCAR) — 20%, Snam — 20%, Fluxys — 19%, Enagas — 16%, Axpo — 5%.