ТБИЛИСИ, 20 июл /ПРАЙМ/. Цена на бензин автозаправочных станций Грузии достигла в субботу исторического максимума, передает корреспондент РИА Новости.

На автозаправках заявили РИА Новости, что им не известно, по каким причинам выросли цены, но изменения произошли в течение двух дней.

"Цена выросла на несколько тетри, нам, сотрудникам, причины не известны. Бензин Regular, например, достиг 2,54 тетри, на днях стоил 2,50 (около 0,86 доллара за литр)", — заявил РИА Новости сотрудник автозаправки Gulf в Тбилиси.

Экономисты и аналитики связывают исторический максимум цены на бензин с падением курса национальной валюты, который за месяц вырос с 2,64 до 2,88 лари за доллар.

"В целом цена на бензин выросла на 6-12 тетри. Позитивных ожиданий нет. Лари обесценен в отношении к доллару и это обесценивание достигает исторического рекорда. Это главный фактор, который влияет на рост цен на бензин. Высокая цена напрямую связана с сокращением продаж", — заявил журналистам председатель Союза импортеров нефтепродуктов Вано Мтвралишвили.

Эксперт по экономическим вопросам Ника Шенгелая считает, что "если правительство и Нацбанк не обеспечат стабилизацию курса нацвалюты, то страна получит еще хуже результат".

"Если данный курс валюты будет сохранен и в августе, то мы получим вторую волну, и цены на другие продукты вырастут на 8-10%", — заявил Шенгелая журналистам.