КАРАКАС, 21 июл /ПРАЙМ/. Проблем в экономическом взаимодействии России и Венесуэлы в последнее время нет, за единичными исключениями, ответил замглавы российского МИД Сергей Рябков журналистам на вопрос, обсуждалась ли на его переговорах в Каракасе тема венесуэльской задолженности перед "Роснефтью".

"Я не готов употреблять термин "реструктуризация", потому что во-первых, это корпоративная тема, во-вторых, потому что проблем, за небольшими единичными исключениями, в этой сфере в последнее время мы не наблюдаем", — сказал дипломат в кулуарах министерской встречи координационного бюро Движения неприсоединения.

"Я сейчас говорю не конкретно о "Роснефти", а вообще в целом по кругу", — добавил он.