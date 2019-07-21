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МИНСК, 21 июл /ПРАЙМ/. Экспорт предприятий белорусского госконцерна "Белнефтехим" в 2019 году из-за ситуации с загрязненной хлоридами российской нефти уже снизился на 800 миллионов долларов по сравнению с соответствующими показателями прошлого года, сообщил министр экономики Белоруссии Дмитрий Крутой.

"Есть объективный фактор (снижения экспорта). Это фактор "грязной" нефти, это апрель-май, когда мы вынуждены были свою собственную нефть, которую добываем (в Белоруссии), частично перерабатывать на своих заводах, существовали в режиме определенных ограничений поставок. Если мы посмотрим экспортную статистику, то по "Белнефтехиму" это минус 800 миллионов в долларах к прошлому году", — сказал Крутой в интервью телеканалу "Беларусь 1", показанном в воскресенье.

По его словам, "перекрыть такие объемы за счет других секторов было очень сложно".

Вместе с тем глава минэкономики заявил, что положительно оценивает итоги работы белорусской экономики за первые полгода. Так, уточнил он, ВВП вырос на 0,9% в сложных внешних условиях, хотя планировался рост на 1,8%.

Министр отметил, что ряд качественных параметров развития экономики, например инфляция и прямые иностранные инвестиции, оказались выше прогноза, однако количественные — ВВП и экспорт — не достигли прогноза.

При этом правительство Белоруссии не планирует пока пересматривать прогноз по росту ВВП на год (4%), рассчитывая наверстать темпы во втором полугодии за счет низкой базы аналогичного периода прошлого года и ожидаемого роста сельхозпроизводства, заявил Крутой.

Трубопроводная система "Дружба", по которой идет экспорт нефти из РФ через Белоруссию в европейском направлении, в апреле оказалась в центре международного ЧП, когда нефть оказалась загрязнена хлоридами. Польша и Украина остановили прием нефти 24-25 апреля. В течение мая прокачка "чистой" нефти из РФ возобновилась в Белоруссии, на Украине и далее в Словакии, Чехии и Венгрии. Польша возобновила прокачку 10 июня.

Белорусский оператор магистрального нефтепровода "Дружба" — ОАО "Гомельтранснефть Дружба" — 12 июля сообщил, что досрочно завершил мероприятия, предусмотренные дорожной картой с РФ, по вытеснению с юга республики нефти с высоким содержанием органических хлоридов. Завершающий этап вытеснения из Белоруссии загрязненной нефти на северном направлении продлится до 15 августа 2019 года.