КИЕВ, 21 июл /ПРАЙМ/. Топ-менеджеры "Нафтогаза" Андрей Коболев и Юрий Витренко, а также секретарь СНБО Украины Александр Данилюк в списке кандидатов на пост премьера, сообщает интернет-издание "Украинская правда" со ссылкой на источники.

"Кандидатов на должность премьера называют сразу несколько человек: Владислав Рашкован (представитель Украины в МВФ – ред.), Андрей Коболев, Александр Гончарук, Юрий Витренко и Александр Данилюк", — говорится в Telegram-канале издания.

Внеочередные парламентские выборы прошли на Украине в воскресенье. Половина депутатского корпуса (225 человек) будет избрана по партийным спискам, половина — в мажоритарных округах. Участвовать в выборах могут только партии, проходной барьер составит 5%.

По данным национального exit poll, в парламент проходят пять партий — партия президента Владимира Зеленского "Слуга народа" набирает 43,5%, за ней следует "Оппозиционная платформа — За жизнь" — 12,5%, на третьем месте партия "Европейская солидарность " экс-президента Петра Порошенко — 8,1%. Кроме того, в Верховную раду проходят партии экс-премьера Юлии Тимошенко "Батькивщина" (8,1%) и "Голос" музыканта Святослава Вакарчука (6,6%). К настоящему моменту ЦИК обработал менее 1% бюллетеней.