ХАБАРОВСК, 22 июл /ПРАЙМ/. Массовых перебоев в работе электрических сетей из-за тайфуна "Данас" в Приморье не произошло, сообщают Приморские электрические сети.

По Приморью сейчас проходит тайфун "Данас", но он уже ослаб до циклона. "Данас" принес ливни и сильный ветер, в некоторых районах за ночь выпало около месячной нормы осадков, а во Владивостоке — половина месячной нормы. В понедельник тайфун смещается в восточные районы края и вечером покинет регион.

"Тайфун не привел к массовым перебоям в работе электрических сетей, подтопленных подстанций в крае нет. Для оперативного проведения ремонтов были организованы работы в ночное время, это позволило оперативно восстанавливать электроснабжение потребителей", — приводятся в сообщении слова главного инженера Приморских электросетей Сергея Корчемагина.

"Сегодня мы продолжим мониторинг работы сетей, взаимодействие со смежными сетевыми организациями, администрациями поселений, где происходят нарушения в работе сетей", — добавил он.

В ночь на понедельник непростая оперативная обстановка складывалась в населенных пунктах Лазовского, Шкотовского, Хасанского районов и в Уссурийском городском округе, говорится в сообщении. В Лазовский район для оперативного ремонта была направлена дополнительная бригада энергетиков. Продолжается восстановление электроснабжения сел Чистоводное, Свободное и Беневское, ведется осмотр линии в Хасанском районе.

Утром по всему краю сохраняется неустойчивая погода, и энергетики фиксируют единичные перебои в электроснабжении.