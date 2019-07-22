МОСКВА, 22 июл — ПРАЙМ. "Новатэк" закрыл сделки по продаже долей в проекте "Арктик СПГ-2" компаниям Японии и Китая, сообщает российская компания.

"Новатэк" объявил сегодня о закрытии сделок по продаже долей участия в проекте "Арктик СПГ-2" дочернему обществу Китайской национальной нефтегазовой корпорации (CNPC), дочернему обществу CNOOC Ltd. и консорциуму Mitsui & Co и Японской национальной корпорации по нефти, газу и металлам JOGMEC (Japan Arctic LNG)", — говорится в сообщении.

"Успешно закрыв сделки по продаже долей, мы сформировали состав участников "Арктик СПГ-2". Достигнутый целевой уровень участия "Новатэка" позволит принять окончательное инвестиционное решение и оптимально использовать денежный поток компании для финансирования наших новых проектов", — отметил председатель правления "Новатэка" Леонид Михельсон.

"Новатэк" в конце июня подписал с Mitsui и JOGMEC договор, согласно которому консорциум японских компаний приобретет 10% в "Арктик СПГ-2". Также компании будут на долгосрочной основе покупать ежегодно около 2 миллионов тонн СПГ с проекта. Доля в проекте уже есть у французской Total (10%), договоры купли-продажи подписаны с китайскими CNOOC (10%) и "дочкой" CNPC — CNODC (10%). Таким образом, после закрытия всех сделок у "Новатэка" останется 60% в проекте.

"Арктик СПГ-2" — второй проект "Новатэка", связанный с производством сжиженного природного газа, после "Ямала СПГ". Он будет реализован на базе Утреннего месторождения в ЯНАО. В рамках проекта планируется построить три технологические линии мощностью 6,6 миллиона тонн каждая (19,8 миллиона тонн СПГ в год). Срок запуска первой линии — 2023 год, с последующим запуском остальных линий в 2024 и 2025 годах.