МОСКВА, 22 июл — ПРАЙМ. Танкеры поставляют иранскую нефть в Китай, выгружая миллионы баррелей сырья в таможенные хранилища в китайских портах, что формально не нарушает санкций США, пишет агентство Блумберг со ссылкой на источники.

"Через два с половиной месяца после того, как Белый дом ввел запрет на покупку иранской нефти, нефть из Ирана продолжает поставляться в Китай, где ее помещают в так называемое "таможенное хранилище", — цитирует агентство источников, знакомых с ситуацией. При этом нефть не пересекает таможенной границы и не отражается в данных об импорте, то есть поставки не обязательно противоречат санкциям, отмечает агентство.

Источники уточняют, что большая часть иранской нефти в китайских хранилищах все еще принадлежит Тегерану. Таким образом, это не нарушает американских санкций. При этом некоторым объемом нефти владеют китайские предприятия, которые могли получить сырье в рамках схемы "нефть в обмен на инвестиции". Неясно, являются ли такие транзакции нарушением санкций, поэтому компании Китая хранят нефть в таможенных хранилищах, чтобы избежать официальной проверки, которая может последовать после регистрации на таможне, сообщают источники.

США в прошлом году в одностороннем порядке вышли из сделки с Ираном по ядерной программе и вновь ввели санкции против Тегерана, включая вторичные, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном. При этом Китаю, Индии, Италии, Греции, Японии, Южной Корее, Тайваню и Турции до 2 мая 2019 года были даны исключения, то есть до этой даты Штаты не вводили против них санкции за покупку определенных объемов иранской нефти. Однако Белый дом не стал продлевать эти исключения.