МОСКВА, 22 июл — ПРАЙМ. Чистая прибыль американской нефтесервисной компании Halliburton Inc. в январе-июне 2019 года сократилась в 2,4 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 229 миллионов долларов, следует из отчетности компании.

Разводненная прибыль Halliburton в пересчете на одну обыкновенную акцию за полугодие составила 0,26 доллара против 0,63 доллара годом ранее. Выручка компании за первое полугодие составила 11,667 миллиарда долларов, сократившись на 2% по сравнению с прошлогодним показателем.

Чистая прибыль по итогам второго квартала 2019 года сократилась в 6,6 раза в годовом выражении и составила 77 миллионов долларов. Разводненная прибыль на акцию составила 0,09 доллара против 0,58 доллара во втором квартале 2018 года. Квартальная выручка Halliburton снизилась на 3,5% в годовом выражении — до 5,93 миллиарда долларов. Аналитики ждали прибыль на акцию на уровне 0,3 доллара, а выручку — в размере 5,97 миллиарда долларов.

Компания отмечает рост выручки от работы на зарубежных рынках. В частности, выручка Halliburton от работы в регионе Европы, Африки и стран СНГ во втором квартале 2019 года составила 823 миллиона долларов, что на 10% выше показателя первого квартала. Компания объясняет это в основном ростом активности по обслуживанию в Северном море и "увеличением объема услуг по строительству скважин в России".

"Мы продолжаем наращивать темпы роста на международном рынке и успешно управляем динамикой на рынке в Северной Америке", — приводится в релизе комментарий президента и главного исполнительного директора Halliburton Джеффа Миллера (Jeff Miller).

Halliburton Inc. была основана в 1919 году. Компания производит оборудование для бурения скважин, обслуживает трубопроводы и резервуарные парки, разрабатывает IT-решения для отрасли. Корпорация представлена в 80 странах, число сотрудников превышает 60 тысяч человек. Штаб-квартира находится в Хьюстоне (штат Техас, США).