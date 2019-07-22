МОСКВА, 22 июл — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал указ о приеме в гражданство РФ заместителя председателя правления "Новатэка" Марка Энтони Джетвея, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

В указе отмечается, что тот родился 19 июля 1957 года в Соединенных Штатах Америки.

Джетвей работает в "Новатэке" более 15 лет. С 2003 по 2014 годы был главным финансовым директором компании. В августе 2007 года избран членом правления, а с июля 2010 года занимает должность заместителя председателя правления "Новатэка".