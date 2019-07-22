МОСКВА, 22 июл — ПРАЙМ. Датское энергетическое агентство (DEA) пока все еще не может назвать сроки решения по заявкам компании Nord Stream 2 AG на строительство газопровода "Северный поток-2" в водах Дании, в данный момент анализирует итоги прошедших общественных консультаций по проекту, сообщил РИА Новости официальный представитель агентства.

В Дании 17 июля завершились общественные консультации по оценке воздействия "Северного потока-2" на окружающую среду (ОВОС) при его прокладке по юго-восточному маршруту.

"Датское энергетическое агентство находится в процессе перевода и рассмотрения ответов по проекту. Параллельно продолжается оценка заявки. В настоящее время невозможно сказать, сколько времени займет этот процесс и когда может быть выдано разрешение, поскольку это, среди прочего, зависит от количества и содержания полученных в процессе консультаций ответов и от любого рода консультаций со странами по Конвенции Эспо", — сообщили агентству в пресс-службе DEA, комментируя вопрос о предварительных итогах прошедших консультаций.

Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток трубопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Его планируется достроить в 2019 году. Оператором проекта является Nord Stream 2 AG (единственный акционер — "Газпром"). Труба пройдет через территориальные воды или исключительные экономические зоны России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Из этих стран Nord Stream 2 AG оставалось получить разрешение на строительство только от Дании.

При этом к середине апреля 2019 года на рассмотрении DEA скопилось уже три заявки Nord Stream 2 AG на разрешение на строительство участка газопровода в датских водах. Первая (на базовый маршрут) была подана еще в 2017 году и с тех пор так и не получила рекомендации МИДа Дании для агентства по решению относительно заявки. А третью заявку (на юго-восточный маршрут), которая как и вторая (на северо-западный маршрут) не требует рекомендации МИДа, компанию попросил подать сам регулятор. В июле Nord Stream 2 AG решила отозвать первую заявку для ускорения процесса согласования остальных.

На прошлой неделе председатель совета директоров "Газпрома" Виктор Зубков сообщил, что компания ожидает согласования Данией заявки по "Северному потоку-2" в октябре. На строительство датского участка проекта, как сообщал глава "Газпрома" Алексей Миллер, потребуется максимум пять недель.