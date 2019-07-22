МОСКВА, 22 июл /ПРАЙМ/. Чистый убыток "Мечела" по РСБУ в первом полугодии 2019 года составил 352,683 миллиона рублей, снизившись в 22,3 раза по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года, следует из отчета компании.

Выручка за отчетный период увеличилась в 1,6 раза, до уровня в 9,831 миллиарда рублей. Валовая прибыль выросла в 1,6 раза, составив 9,795 миллиарда рублей. Прибыль от продаж составила 9,039 миллиарда рублей, увеличившись также в 1,6 раза.

Капитал и резервы компании снизились с конца прошлого года на 28,4%, до уровня в 7,266 миллиарда рублей. Долгосрочные обязательства уменьшились на 7,7%, до 240,667 миллиарда рублей, краткосрочные — выросли в 4 раза, до 39,674 миллиарда рублей.

Уточняется, что отчетность "Мечела" по РСБУ не является консолидированной и не отражает результата деятельности всей группы.

Группа "Мечел" — глобальная горнодобывающая и металлургическая компания, поставляет продукцию в Европу, Азию, Северную и Южную Америку, Африку. В состав группы входят около 20 промышленных предприятий: производители угля, железной руды, стали, проката, ферросплавов, тепловой и электрической энергии. В 2018 году группа сократила добычу угля на 9%, до 18,81 миллиона тонн, выпуск стали — также на 9%, до 3,88 миллиона тонн.