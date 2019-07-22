ВАШИНГТОН, 22 июл /ПРАЙМ/. Помощник госсекретаря США Фрэнк Феннон посетит 23-26 июля Каир, где примет участие в газовом форуме Восточного Средиземноморья, заявили в госдепе.

"Помощник госсекретаря по энергетическим ресурсам Фрэнк Феннон отправится в Каир, Египет, 23-26 июля. Находясь в Египте, помощник секретаря примет участие вместе с делегацией США в Газовом форуме Восточного Средиземноморья (EMGF)", — следует из распространенного сообщения.

Феннон также встретится с официальными лицами и представителями частного сектора, "чтобы обсудить международное сотрудничество по всем видам энергетики".

В начале 2019 года министерство нефти и минеральных ресурсов Египта объявило о создании газового форума со штаб-квартирой в Каире. Соответствующая договоренность была достигнута государствами Восточного Средиземноморья (Египет, Кипр, Греция, Израиль, Италия, Иордания, Палестина). Отмечалось, что основной целью создаваемой организации должно стать "формирование регионального рынка газа, отвечающего интересам государств-членов путем обеспечения предложения и спроса". Кроме того, организация займется вопросами наиболее рационального использования ресурсов, инфраструктуры, поддержания конкурентоспособных цен и улучшения условий торговли "голубым топливом". Участники форума займутся формированием общей региональной политики в области природного газа.

Стороны также изучат вопросы наиболее рационального использования существующей инфраструктуры и ее дальнейшего развития, сотрудничество государств-экспортеров и импортеров топлива, а также транзитных стран. Организация будет открыта для присоединения новых членов.

Египет в последнее время наращивает добычу "голубого топлива". В прошлом году страна объявила о выходе на полное соцобеспечение газом. Кроме того, Каир неоднократно говорил о намерении стать региональным энергетическим хабом.